10 يناير.. انطلاق أقدم سباق هجن بين القبائل البدوية بجنوب سيناء

تلتفت أنظار عشاق ومتابعي أقدم وأعرق الرياضات العربية، وهى سباقات الهجن، في العاشر من يناير الجاري، إلى وادي الزلقة التابع لمدينة نويبع في محافظة جنوب سيناء، حيث انطلاق أقدم وأشهر سباقات الهجن التي تقام في العاشر من يناير من كل عام منذ نحو 30 عامًا ويطلق عليه سباق “الزلقة” للهجن، بمشاركة العشرات من القبائل البدوية على مستوى محافظات الجمهورية؛ وسمي بـ"هجن “الزلقة” لأنه يقام بوادي الزلقة كونه سهل متسع يستوعب آلاف الجمهور من محبي رياضة الهجن.

ومهرجان الهجن بمحافظة جنوب سيناء هو سباق للهجن العربية الأصيلة، والهجن نوع من الإبل، تستخدم للرياضة والركوب. وتحرص جنوب سيناء على إقامة هذا السباق بانتظام وعلى تنظيم المهرجانات والاحتفالات الشعبية الكبيرة خلال فترات إقامته. فهي رياضة عربية أصيلة مارسها العرب في الجاهلية والإسلام، وتوارثتها الأجيال على مرِّ العصور والأزمان. وهي تراث عريق قيم تقدره الأجيال الحاضرة، وتضعه في المكانة اللائقة به، ويصفه الكثيرون بأنها الرياضة القديمة الحديثة، أو رياضة الأجداد التي تثير الحماس والتنافس بين شباب الأبناء في العصر الحديث. كما تجرى في نهاية السباق اقامة أمسية بدوية ساهرة يحييها أفراد من القبائل وتتضمن فقرات متنوعة تشتمل على السامر والغناء والأهازيج والراقصات البدوية.

وتحظى رياضة الهجن بمحافظة جنوب سيناء باهتمام بالغ خاصة من قبل اللواء الدكتور خالد فودة ، محافظ جنوب سيناء ، الذي قرر إنشاء أول مضمار رسمي ودولي لسباقات الهجن بمدينة شرم الشيخ، وذلك لتنشيط الحركة السياحية بشرم الشيخ وزيادة أعداد السائحين إليها، مؤكدًا إن مثل هذه السباقات تجتذب آلافًا من عشاق هذه السباقات من السائحين الأجانب والعرب.

ويشهد المضمار حاليًا أعمال تطوير منها إنشاء للقرية التراثية بمنطقة المضمار، والتي يجرى إنشاؤها بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي. وتشمل القرية التراثية 10 ورش حرفية وقاعتين عرض، ومخازن مسرح مكشوف، ومطعم بدوي، وحدائق مفتوحة ولاند سكيب، كما جرى الانتهاء من أعمال المنصة الرئيسية بمضمار الهجن، ومدرجات الجمهور، والوحدة البيطرية وفرشها، والمرحلة الأولى من أماكن إيواء الهجن، ومسجد الهجن، وشبكة الطرق واللاند سكيب والجداريات الفنية.

وأكد اللواء خالد فودة، محافظ الإقليم لـ "البوابة نيوز" أن مضمار سباقات الهجن بشرم الشيخ تم إنشاؤه من حيث ما انتهى الآخرون، ليضاهي أشهر مضامير الهجن بالدول العربية، وبعض دول أوروبا، باستخدام التكنولوجيا الحديثة والتقنيات العالمية المستخدمة في أفضل مضامير العالم، مشيرا إلى أن هذا العمل يضيف نوع جديد من الرياضات المحببة لدى البدو بجميع الدول العربية، كما أكد أن مثل هذه السباقات تجتذب آلافًا من عشاق هذه السباقات من السائحين الأجانب والعرب، مما يعظم من الدخل السياحي وإضافة للقطاع السياحي في مجال السياحة الرياضية وسياحة المهرجانات، لافتا إلى أن طول مضمار سباقات الهجن بشرم الشيخ يبلغ 4 كيلومترات وعرضه 50 مترًا وتم تجهيزه بمدرجات للمشاهدة بعرض واجهة 100 متر وتستوعب 1500 متفرج.