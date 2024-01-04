أحدها حلّق فوق الجزيرة.. تايوان ترصد المزيد من المناطيد الصينية

قالت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الخميس، إنها رصدت ثلاثة مناطيد صينية أخرى تحلق عبر مضيق تايوان، أمس الأربعاء، وحلق أحدها فوق الجزيرة، وذلك لليوم الثاني على التوالي الذي تعلن فيه عن رصد مثل هذا النشاط.

وصارت إمكانية استخدام الصين للمناطيد في أغراض التجسس قضية عالمية في فبراير الماضي، عندما أسقطت الولايات المتحدة ما قالت إنه منطاد مراقبة صيني وقالت الصين إنه منطاد مدني انحرف عن مساره بالخطأ، بحسب وكالة "رويترز".

وتعيش تايوان حالة تأهب قصوى تحسبا للأنشطة الصينية، سواء العسكرية أو السياسية، قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 13 يناير. وتقول إن الصين تمارس ضغوطًا عسكرية واقتصادية لمحاولة للتدخل في الانتخابات.

وأعلنت وزارة الدفاع التايوانية منذ الشهر الماضي عن عدة وقائع لتحليق مناطيد صينية فوق مضيق تايوان بالغ الأهمية ثم دخولها المجال الجوي في شمال الجزيرة قبل أن تختفي، وهذا الأسبوع وحده أعلنت عن حادثين متتاليين لمناطيد تعبر إلى الجزيرة بالفعل.