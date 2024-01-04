ads
الخميس 04 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أحدها حلّق فوق الجزيرة.. تايوان ترصد المزيد من المناطيد الصينية

منطاد صيني
منطاد صيني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قالت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الخميس، إنها رصدت ثلاثة مناطيد صينية أخرى تحلق عبر مضيق تايوان، أمس الأربعاء، وحلق أحدها فوق الجزيرة، وذلك لليوم الثاني على التوالي الذي تعلن فيه عن رصد مثل هذا النشاط.

وصارت إمكانية استخدام الصين للمناطيد في أغراض التجسس قضية عالمية في فبراير الماضي، عندما أسقطت الولايات المتحدة ما قالت إنه منطاد مراقبة صيني وقالت الصين إنه منطاد مدني انحرف عن مساره بالخطأ، بحسب وكالة "رويترز".

وتعيش تايوان حالة تأهب قصوى تحسبا للأنشطة الصينية، سواء العسكرية أو السياسية، قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 13 يناير. وتقول إن الصين تمارس ضغوطًا عسكرية واقتصادية لمحاولة للتدخل في الانتخابات.

وأعلنت وزارة الدفاع التايوانية منذ الشهر الماضي عن عدة وقائع لتحليق مناطيد صينية فوق مضيق تايوان بالغ الأهمية ثم دخولها المجال الجوي في شمال الجزيرة قبل أن تختفي، وهذا الأسبوع وحده أعلنت عن حادثين متتاليين لمناطيد تعبر إلى الجزيرة بالفعل.

الدفاع التايوانية مناطيد صينية مضيق تايوان تايوان