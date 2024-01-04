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الخميس 04 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بينهم أطفال.. إصابة 30 أجنبيا في انقلاب أتوبيس ركاب جنوب البحر الأحمر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أصيب 30 شخصا يحملون الجنسيات أجنبية، وذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بطريق الشيخ الشاذلي - برانيس، جنوب محافظة البحر الأحمر.

ودفعت مديرية الصحة بعدد 17 سيارة إسعاف إلى مكان الحادث، وتم إخلاء المصابين إلى مستشفى اليوم الواحد بمدينة مرسى علم.
وكشفت التحريات الأولية أن سبب الحادث اختلال في عجلة القيادة من قبل السائق أدى إلى عدم التحكم في العجلة أسفر عنه انقلاب الأتوبيس وإصابة الركاب.

وتلقت غرفة عمليات النجده بالبحر الأحمر، بلاغا يفيد بحادث انقلاب أتوبيس نقل ركاب، أسفر عنه إصابة عدد 30 شخصا يحملون الجنسية السودانية وأرتيرية وبينهم أطفال ونساء.

تم تحرير حضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

جنوب محافظة البحر الاحمر حادث انقلاب اتوبيس غرفة عمليات النجدة مستشفى اليوم الواحد