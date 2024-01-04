النيابة تصرح بدفن جثث ضحايا مطعم كبابجي أكتوبر

تباشر النيابة العامة بأكتوبر التحقيقات حول انتحار عاطل بعدما أقدم على قتل شقيقه وصديقه وإصابة نجل شقيقه داخل مطعم كبابجي شهير بأكتوبر.

وانتقلت النيابة العامة لمعاينة مسرح الجريمة وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة، كما صرحت بدفن الجثث عقب ورود تقرير الطب الشرعي .

تلقى المقدم محمد مجدي رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سماع دوي طلقات نارية ووجود متوفين ومصاب داخل مطعم كباب شهير بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ.

وبالفحص تبين العثور على جثث مالك مدبغة جلود ومحاسب وعاطل وكذا تم العثور على نجل المجني عليه الأول مصابا بطلق ناري في الذراع، وبمناقشته أفاد بإقدام المتوفي الثالث "عمه" بقتل والده وصديقهما المحاسب والتسبب في إصابته ثم قيامه بالانتحار داخل المحل بسبب مشادة كلامية بين والده وعمه خلال جلسة الصلح.

نُقلت الجثث إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، ونُقل المصاب إلى ذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.