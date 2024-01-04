إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بالطريق الزراعي بالفيوم

أصيب 7 أشخاص بكسور وكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم، جراء حادث تصادم بين سيارة أجرة صندوق "ودراجة نارية" صندوق "بطريق الروضة طامية الزراعي " بنطاق مركز طامية بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى طامية المركزي لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة طامية، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة أجرة "صندوق" مع دراجة نارية "تروسيكل"، بطريق الروضة طامية الزراعي بدائرة المركز وذلك بسبب السرعة الذائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائقين وفقدانهما السيطرة على السيارتين فاصطدما ببعضهم، مما نتج عنه إصابة 7 أشخاص بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأسفر الحادث عن إصابة كلا من: ع.م، 22 عاما، نزيف بالمخ واسترواح هوائي بالرئة، ن.ع، 22 عاما، كسر بالفك الأيسر وجسم غريب باليد اليمنى، م.س، 23 عاما، كدمات متفرقة بالجسم، ع.ع، 23 عاما، كدمات متفرقة بالجسم، م.ا، 23 عاما، كدمات متفرقه بالجسم، ن.م 23 عاما، نزيف بالمخ وشرخ بالجمجمة، ا.م، 23 عاما، كدمات متفرقه بالجسم.

وعلى الفور، تم الدفع بـ4 سيارات اسعاف التي انتقلت إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى طاميه المركزي لتلقي العلاج اللازم، وجار عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

وتم تحرر محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.