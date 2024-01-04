ads
الخميس 04 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

مشاركة كوادر من جامعة حلوان بالبرنامج التدريبي "الحوكمة الرقمية للقيادات"

اعضاء جامعة حلوان
اعضاء جامعة حلوان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شارك كوادر من جامعة حلوان من أعضاء هيئة التدريس و العاملين بالبرنامج التدريبي الحوكمة الرقمية للقيادات والعاملين والمتعاملين مع وحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي بالوزارات والمحافظات والهيئات العامة، والذى عقد بمقر الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بالتعاون بين هيئة الرقابة الإدارية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .

وتمت مشاركة جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وتناول البرنامج مجموعة من المحاضرات منها (الحوكمة الرقمية للعمليات والإجراءات والبيانات - الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد -مدونة السلوك الوظيفي - الحوكمة الرقمية للقياس ومؤشرات الأداء - الحوكمة الرقمية للخدمات العامة - التحول الرقمى والقواعد والقوانين المنظمة للاختصاصات والمهام - دور وحدات نظم المعلومات و التحول الرقمى فى استدامة مصر الرقمية).

وألقى ورش العمل والمحاضرات العديد من الخبراء الأكاديميين العاملين بالمجال الرقمى والحوكمة الرقمية .

جدير بالذكر أن مشاركة الجامعة تعد أحد نواتج زيارة الدكتورة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للجامعة فى شهر يوليو الماضي ضمن برنامج "أنا مستعد" والتى تم فيها عرض التعاون وتدريب عدد (١٠٠) فرد من أعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة والعاملين بالجامعة.

ارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد المعلومات والتحول الرقمي