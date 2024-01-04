طقس دافئ نهارا بارد ليلا على جنوب سيناء والعظمى 25 درجة

تشهد محافظة جنوب سيناء، اليوم الخميس، طقسًا دافئًا نهارًا باردًا ليلًا، والعظمى بالمحافظة بلغت 25 درجة والصغرى 17 درجة، ورياح نشطة على فترات متقطعة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة اليوم، على مدن المحافظة:

رأس سدر الصغرى 12 والعظمى 22.

طابا الصغرى 14 والعظمى 22.

كاترين الصغرى 6 والعظمى 15.

طور سيناء الصغرى 13 والعظمى 24.

شرم الشيخ الصغرى 17 والعظمى 25.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس طقسًا مائلًا للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب البلاد .

لتكون درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم علي مناطق الجمهورية :-

القاهرة الكبرى والوجه البحرى ٢١درجة مئوية

السواحل الشمالية ٢١ درجة مئوية

جنوب سيناء ٢٥ درجة مئوية

شمال الصعيد ٢٢ درجة مئوية

جنوب الصعيد ٢٥ درجة مئوية

والفرصة مهيأة اليوم لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وتبقى الأجواء باردة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء .

من جانب آخر، أعلنت الإدارة العامة للمرور بجنوب سيناء، أن الحالة المرورية، اليوم على الطرق الصحراوية، تشهد سيولة تامة على معظم طرق مدن المحافظة، لا سيما عدم تلقي غرفة العمليات أي بلاغات تفيد بوجود معوقات على الطرق أو تأثير على الحركة المرورية.