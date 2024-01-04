زي النهارده.. مغادرة المستكشف "كريستوفر كولومبوس" العالم الجديد إلى إسبانيا

تمر علينا اليوم الخميس الموافق 4 شهر يناير ذكرى مغادرة المستكشف الإيطالي كريستوفر كولومبوس العالم الجديد إلى إسبانيا، عقب إكمال أول رحلاته الاستكشافية وجاء ذلك في شهر يناير عام 1493.

كريستوفر كولومبوس

هو رحالة إيطالي ولد في 31 شهر أكتوبر عام1451، وينسب إليه اكتشاف العالم الجديد (أمريكا)، وولد كولومبوس في مدينة جنوة في إيطاليا ودرس الرياضيات والعلوم الطبيعية في جامعة بافيا،

وعبر المحيط الأطلسي ووصل إلى جزر البحر الكاريبي في 12 أكتوبر عام 1492 لكن اكتشافه لأرض القارة الأمريكية الشمالية كان في رحلته الثانية عام 1498 ،

وتدل بعض الآثار على وجود اتصال بين القارة الأوروبية والأمريكية حتى قبل اكتشاف كولومبوس لتلك الأرض بوقت طويل. من شخصيته وحي اسم بلد: كولومبيا.

وأجرى كولومبوس ثلاث رحلات إضافية إلى الأمريكيتين، واكتشف جزر الأنتيل الصغرى في عام 1493، واكتشف ترينيداد والساحل الشمالي لأمريكا الجنوبية في عام 1498، وفيما اكتشف كولومبوس الساحل الشرقي لأمريكا الوسطى في عام 1502.

و أطلق كذلك اسم إنديوز «هنود» على السكان الأصليين الذين قابلهم. غير مؤكد مدى إدراكه أن الأمريكيتين كانتا كتلة أرضية منفصلة،واتهم كولومبوس بالوحشية الشديدة من قبل معاصرية وسرعان ما أقيل من منصبه.

إعتقال كولومبوس :

أدت علاقة كولومبوس الغير مستقلة بتاج قشتالة وإدراييه الاستعماريين المعينين في أمريكا إلى اعتقاله وكما تم إبعاده عن هيسبانيولا في عام 1500، وإلى محاكمة مطولة لاحقا بخصوص الفوائد التي ادعى وورثته أنهم يستحقونها من التاج.

بعثات كولو مبوس:

دشنت بعثات كولومبوس حقبة من الاستكشاف والغزو والاستعمار استمرت قرونا، ما ساعد في إنشاء العالم الغربي الحديث تعرف عمليات الانتقال من العالم القديم إلى العالم الجديد الذي أعقب رحلته الأولى بالتبادل الكولومبي.

شهرة كولومبوس

اشتهر كولومبوس على نطاق واسع وحصد مكانه عالية خلال القرون التي تلت وفاته، ولكن انعكس الأمر تماما في العقود الأخيرة عقب أن أولى الباحثون اهتماما أكبر للأذى الذي ارتكب في ظل حكمه، وخاصة في بداية إجلاء سكان هيسبانيولا الأصليين التاينوس من سوء معاملة وأمراض أوروبية، بالإضافة إلى استعبادهم.