"رويترز": لا توجد مؤشرات على توسيع نطاق القتال بين حزب الله وإسرائيل

أفادت "رويترز"، الخميس، بأنه لا توجد مؤشرات على توسيع نطاق القتال بين حزب الله وإسرائيل، حيث أدلى الجانبان بتصريحات تشير إلى نية تجنب المخاطرة بتوسيع الحرب خارج قطاع غزة، بعد أن قتلت غارة بطائرة بدون طيار إسرائيلية القيادي بحركة حماس ومؤسس الجناح العسكري للحركة صالح العاروري، في العاصمة اللبنانية بيروت.

وفي خطاب ألقاه في بيروت يوم أمس الأربعاء، تعهد زعيم حزب الله حسن نصر الله بأن مقاتليه "لا يمكن لهم الصمت" على استشهاد العاروري في 2 من الشهر الحالي.

وقال نصر الله إن قواته المدججة بالسلاح ستقاتل حتى النهاية إذا اختارت إسرائيل توسيع الحرب إلى لبنان.

وأشارت "رويترز" إلى أن نصر الله لم يوجه أي تهديدات ملموسة تدل على نيته لاتخاذ خطوات ضد إسرائيل لدعم حماس.

ولم تؤكد إسرائيل أو تنفي اغتيال العاروري، لكنها وعدت بإبادة حماس، في أعقاب أحداث 7 أكتوبر من العام الماضي.

وردا على سؤال حول ما تفعله إسرائيل للتحضير لرد محتمل من حزب الله، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري: "لن أرد على ما ذكرته للتو. ونحن نركز على القتال ضد حماس".