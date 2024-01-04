السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا.. تعرف عليه

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا رقم 445 لسنة 2023، بشأن تُخصص المساحتان المبينتان فيما بعد من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية شرق البحيرات بمحافظة الإسماعيلية، لصالح محافظة الإسماعيلية.

ينص القرار الجمهوري في مادته الأولى على أن "تُخصص المساحتان المبينتان فيما بعد من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية شرق البحيرات بمحافظة الإسماعيلية، لصالح محافظة الإسماعيلية، وذلك نقالًا من الأراضى المخصصة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وهما: 1- مساحة 576.7 فدان تقريبًا، تعادل 2422778 متر مربع، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (أ).

2- مساحة 2178.3 فدان تقريبًا تعادل 9150853 متر مربع. وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين، ويرمز لها بالحرف (ب).

وتحتفظ القوات المسلحة بمواقعها داخل المساحتين المنصوص عليهما بالمادة الأولى من هذا القرار كمناطق استراتيجية ذات أهمية عسكرية.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الأول، الصادر اليوم في 4 يناير 2024، القرار الجمهوري.