اليوم.. وزير الخارجية الأمريكي يغادر إلى إسرائيل

كشف مسؤول أمريكي كبير، لم يذكر اسمه لوكالة "رويترز" ووكالة "فرانس برس"، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سيغادر اليوم الخميس متوجها إلى الشرق الأوسط، حيث سيقوم بزيارة إسرائيل.

وقال المسؤول إن بلينكن سيقوم بزياردة دول أخري، لكنه لم يقدم أي تفاصيل أخرى.

وستكون زيارة وزير الخارجية الأمريكي هي الرابعة إلى منطقة الشرق الأوسط منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس.

تأتي الزيارة بعد أن قتلت غارة إسرائيلية أحد كبار قادة حماس في ضواحي العاصمة اللبنانية بيروت، مما أثار مخاوف من اندلاع صراع أوسع.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، في وقت سابق: "ليس من مصلحة أحد، ليس في مصلحة أي دولة في المنطقة، وليس في مصلحة أي دولة في العالم، أن نرى هذا الصراع يتصاعد أكثر مما هو عليه بالفعل".