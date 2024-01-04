دفن شاب قتله والده طعنًا بالساحل

صرحت جهات التحقيق بالساحل اليوم الخميس، بدفن جثة شاب قتل على يد والده طعنا بسلاح أبيض وذلك عقب ورود تقرير الطب الشرعي، وكشفت المناظرة أن الضحية في العقد الثالث من العمر ويرتدي كامل ملابسه، ومصاب بجرح طعني بالجسد، أدى إلى تهتك في الأعضاء الداخلية ونزيف حاد تسبب في الوفاة.

وألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، الأربعاء، القبض على مسن قتل ابنه المدمن بمنطقة الساحل.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من شرطة النجدة بوجود جثة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة الساحل.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثرت على جثة شاب مقتول بعدة طعنات، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة والده بسبب تعاطي المجنى عليه المخدرات وتحرر المحضر اللازم.