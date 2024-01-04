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الخميس 04 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

"القاهرة الإخبارية" تعرض تقريرا عن استقالة رئيسة جامعة هارفارد بسبب غزة

كلودين جاي
كلودين جاي
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عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرا عن استقالة رئيسة جامعة هارفارد بسبب غزة، قالت فيه إن نزيف حرية الرأي والتعبير في الحرم الجامعي الأمريكي لا يتوقف، فجماعات الضغط الإسرائيلية تبدو عازمة على مواصلة تصعيدها ضد ساحات العلم الأمريكية لإخماد هتاف الحرية لفلسطين وسيل التضامن مع القضية الفلسطينية في الأوساط الأكاديمية.

وأضاف: "كلودين جاي أول رئيسة سوداء البشرة من أصول إفريقية في تاريخ جامعة هارفارد الممتد لأربعة قرون أعلنت أخيرا هزيمتها وتنحيها عن منصبها رضوخا لممارسات وتهديدات شخصية عنيفة وعداء عنصري؛ جراء مزاعم بمعادات السامية والسرقة الأدبية أطلقها اللوبي الموالي لإسرائيل للنيل منها، بعد تقييمها للاحتجاجات ضد عدوان جيش الاحتلال في غزة ضمن نطاق حرية التعبير عن الرأي في الحرم الجامعي".

وتابع التقرير: "ورغم دعم الهيئة الإدارية والمئات من أعضاء هيئة التدريس في جامعة هارفارد لبقاء كلودين استنفرت إسرائيل لقلب هزيمتها في الساحة الأكاديمية وحشدت الموالين لها من عشرات نواب الكونجريس والمانحين لدفع رئيس هارفارد للاستقالة".

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