اليوم.. طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وبارد ليلا

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الخميس، حيث يسود طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ودافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وطقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على شمال الصعيد وبارد على باقي الأنحاء.

ويشهد الخميس شبورة مائية كثيفة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد وتصل لحد الضباب على بعض المناطق.

وهناك أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

وتشهد البلاد نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد وجنوب سيناء علي فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 21 للعظمى والصغرى 14 درجة، وعلى السواحل الشمالية 21 للعظمى والصغرى 13 درجة، جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 25 للعظمى والصغرى 17 وعلى شمال الصعيد 22 والصغرى 9 ، وعلى جنوب الصعيد 25 للعظمى والصغرى 11 درجة .