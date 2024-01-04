استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في بلدة طمون

أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الخميس، عن استشهاد شاب فلسطيني؛ متأثرا بإصابته بالرصاص الحي على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام بلدة طمون جنوب طوباس.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة طوباس بمجموعة من الآليات العسكرية من المدخل الشرقي.

كما أفاد مراسل "وفا" أن الاحتلال نشر قناصة على المباني في عدة أحياء، ثم اقتحمت الآليات بلدة طمون.

ومنذ قليل، اندلعت مواجهات بين المواطنين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة برقة، وبلدة قصرة، وبيت فوريك في محافظة نابلس، قامت خلالها قوات الاحتلال بإطلاق الأعيرة النارية.