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الخميس 04 يناير 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الاحتلال يقتحم قرية بيت أمين جنوب قلقيلية ويعتقل شابًا فلسطينيًا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، شابًا فلسطينيًا من قرية بيت أمين جنوب مدينة قلقيلية، كما داهمت قوات الاحتلال منزل الشاب وقامت بتفتيشه، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.

ونفذت قوات الاحتلال عدة اقتحامات في مناطق أخرى، فقام الجيش الإسرائيلي باقتحام  بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، وأفادت مصادر محلية في البلدة لوكالة الأنباء الفلسطينية، أن قوة راجلة من قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وتجولت في عدة أحياء، دون وقوع اعتقالات.

كما اقتحم الاحتلال مدينة بيت لحم بالضفة الغربية، وتمركزت بالقرب من دوار نيسان، وقامت بمداهمة منزل في حي الكركفة.

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