فلسطين.. مواجهات مع الاحتلال في بلدة بيت فوريك وبرقة وقصرة بنابلس

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" نقلًا عن مصدر لها، باندلاع مواجهات بين المواطنين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة برقة، وبلدة قصرة، وبيت فوريك في محافظة نابلس، قامت خلالها قوات الاحتلال بإطلاق الأعيرة النارية.

كما اقتحمت قوات الاحتلال عدة منازل في قصرة، في الساعات الأولي من صباح اليوم الخميس، بعد اقتحامها بلدة بيت فوريك وبرقة وقصرة، في محافظة نابلس، وحي فطاير قرب الطور في المدينة.

كما أفادت مصادر محلية فلسطينية لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال اقتحمت الأحياء ودخلت الشوارع مستخدمة آليات عسكرية.