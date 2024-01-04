خبير لوائح يؤكد أحقية محمد الشيبي في اللجوء للقضاء

قال نصر عزام، المحاضر المتخصص في لوائح فيفا، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم وضع استثناءات لحالات اللجوء إلى القضاء الإداري، موضحا أحقية محمد الشيبي لاعب بيراميدز في اللجوء للقاء، بسبب واقعة حسين الشحات، لاعب الأهلي ضده.

وأكد «عزام» في تصريحات صحفية أن واقعة حسين الشحات ومحمد الشيبي وقعت بعد انتهاء اللعب والفعل المرتكب لم يكن من ضمن قواعد اللعبة وبالتالي فلجوء الشيبي للقضاء العادي ليست به مخالفة للوائح فيفا.

وشدد «عزام» علي أن النيابة هي من تفصل في الأمر وما إذا كان يستدعي العقاب الجنائي والإحالة للمحكمة أم لا وفق ما تتوصل له تحقيقاتها.

وتابع خبير اللوائح، أن فيفا لا يمنع أي لاعب باللجوء إلى الشق الجنائي للدفاع عن حقه فمثلا إذا تدخل لاعب على زميله بشكل قوي وتسبب له في عاهة مستديمة فبرغم أن المخالفة هنا وقعت ضمن اللعب فمن حق المتضرر اللجوء للقضاء العادي للحصول على تعويض عن الأضرار التي لحقت به، حتى وإن تم توقيع عقوبات رياضية على مرتكب المخالفة"ة.

وكشف «عزام» أن اتحاد الكرة قرر إحالة الشيبي للجنة الانضباط وينتظر عدم توقيع أي عقوبات من اللجنة على اللاعب لأنه لم يخالف اللوائح.

واختتم تصريحاته بالتأكد على أن الشق الجنائي يمنع اللاعبين من ارتكاب الأخطاء لأنهم في تلك الحالة يدركون ما عليهم من التزام قانوني وجنائي وليس فقط رياضيا بالإيقاف مباراتين أو أكتر مما يدفع اللاعبين لاحترام المنافس واحترام الأطر العامة للخوف من العقوبة الجنائية"