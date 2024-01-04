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الخميس 04 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الخارجية الفلسطينية: نرحب بالموقف الفرنسي الرافض لتهجير شعبنا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، يوم الأربعاء، عن ترحيبها بالموقف الفرنسي الرافض لمحاولات تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة.

وأشارت  الخارجية الفلسطينية في بيانها، "إنها ترحب بالموقف الفرنسي الذي يدين دعوة كل من الوزيرين الإسرائيليين سموتريتش وبن غفير لتهجير شعبنا من قطاع غزة وإعادة إنشاء مستعمرات في القطاع واحتلاله".

يذكر أن، وزارة الخارجية الفرنسية قالت في بيانها "ندعو إسرائيل إلى الامتناع عن هذه التصريحات الاستفزازيّة التي تخلو من المسؤولية وتؤجج التوترات، وتذكّر فرنسا بأن النقل القسري للسكان يمثّل انتهاكًا فادحًا للقانون الدولي بموجب اتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي".

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