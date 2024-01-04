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الخميس 04 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

تجارة عملة.. ضبط 3 متهمين بغسـل 30 مليون جنيه تربحوها من النقد الأجنبي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة القاهرة لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى، وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية والسيارات - وتأسيس الشركات).


وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين من متحصلات نشاطهم الإجرامى بـ (30 مليون جنيه ). 


تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع.

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