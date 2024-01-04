بسبب «فلوس» الجمعية.. مشاجرة تنهي حياة شاب بالقليوبية

شهدت منطقة أبو زعبل التابعة لمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، مقتل شاب في مشاجرة مع 4 أشخاص، بسبب خلاف على أموال جمعية مشتركة بينهما، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، والتي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفى وشهود العيان بالواقعة وملابساتها وانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفى والتصريح بالدفن عقب ذلك.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا بمصرع شاب يُدعى "عبد الكريم.م"، 24 عامًا، عامل بفرن، جراء طعنة نافذة بالرقبة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين وفاته وجرى نقل جثته للمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق.

انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص تشاجروا معه وطعنه أحدهم في رقبته طعنة نافذة أودت بحياته، حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.