خبير سياحي يطالب بإنشاء شعبة للشقق الفندقية

طالب الخبير السياحي معتز أمين، بتحفيز الاستثمار في قطاع الشقق الفندقية الذي يلقى إقبالا من جانب شريحة كبيرة من السائحين الوافدين لمصر، وخاصة القادمين من المنطقة العربية، كما يدعم الاستراتيجية الوطنية لجذب 30 مليون سائح، عن طريق إسهامه في زيادة الطاقة الفندقية و الغرف المتاحة.



وأضاف «أمين»، في تصريحات خاصة، أن إعلان مجلس الوزراء عن تخصيص 50 مليار جنيه، كحزمة حوافز لتشجيع قطاع السياحة على الإسراع في التوسع باستثمارات بناء الغرف الفندقية، واعادة تشغيل المغلقة منها في أقرب وقت وضمها للطاقة الفندقية، جاء لمواكبة الزيادة المطردة في الوفود السياحية القادمة لمصر، وخاصة في القاهرة الكبرى، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء، والساحل الشمالي، غير أن آلية التنفيذ لا تزال غير واضحة، وتحتاج لشرح حول فرص الاستثمار المتاحة، كما يحب أن تضم مشروعات إنشاء الشقق الفندقية مثلما هو الحال بمنطقة الخليج، التي تلقى فيها هذه الشقق رواجا كبيرا وطلبا مكثفا.



ودعا أمين لضرورة تعديل بند المبادرة الذي يشير إلى أن الاستحواذ على الفنادق المعطلة لابد أن يتم بالحصول على إفادة صادرة من وزارة السياحة والآثار بأنها مغلقة في تاريخ لا يقل عن 12 شهراً على الأقل، مشيرا إلى أنه يكفي أن يكون الفندق مغلقا ٦ أشهر فقط، وذلك لضمان زيادة الإقبال على المبادرة من قبل المستثمرين وشركات الإدارة المحلية، كما طالب بإنشاء شعبة للشقق الفندقية بغرفة المنشآت الفندقية لتمثيل مستثمري هذا القطاع الحيوي.



وأضاف عضو لجنتي السياحة والعقارات بجمعية رجال الأعمال إلى أنه طبقا لوزارة السياحة فإن مصر لديها أكثر من 25 ألف غرفة مغلقة خلال الفترة الأخيرة في 195 فندقا، واستطاعت الدولة تشغيل 5 آلاف غرفة منها، وتبقى حاليا نحو 20 ألف غرفة في 170 فندقا، مشيرا الى ضرورة عرض هذه الفرص الاستثمارية لرجال الأعمال لتشجيع وجذب الشركات الاستثمار بالسوق المحلي.



ولفت الى أنه في ضوء الهدف القومي بزيادة الطاقة الفندقية في مصر لاستيعاب 30 مليون سائح وتحقيق ايرادات 30 مليار دولار خلال الاعوام المقبلة، فإنه يتوقع ان يؤدي التوسع في قطاع الشقق الفندقية وبيوت العطلات وتنظيمه قانونيا الى زيادة عدد الليالي السياحية وبالتالي توسع السوق السياحية وزيادة الجذب السياحي للسوق المصرية؛ بالاضافة الى قدرة القطاع على تشغيل الأصول الراكدة المتمثلة في الثروة العقارية المغلقة بالمناطق السياحية والاثرية، علما بأن التوسع في بناء الفنادق سيستغرق من سنتين الى 3 سنوات ما يتطلب التحرك سريعا لسد العجز وتوفير أماكن إقامة تليق بسمعة المقصد السياحي المصري.