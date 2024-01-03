دبلوماسي أمريكي: هجمات الحوثيين في البحر الأحمر تتطلب ردًا عالميًا

قال الدبلوماسي الأمريكي، كريس لوي، اليوم الأبعاء، إن هجمات الحوثيين على السفن التجارية تهدد حقوق وحريات الملاحة في البحر الأحمر وتشكل تحديا يتطلب ردا عالميا.

وأضاف أن "الولايات المتحدة تعتقد أن الوضع في البحر الأحمر يمر بنقطة تحول".

وفي وقت سابق، قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، في تقرير لها، إنه بعد حادثة استهداف سفينة حاويات "ميرسك" تزايدة احتمالات وقوع هجوم أمريكي على الحوثيين في اليمن، رغم تحفظات الرئيس جو بايدن وكبار المسؤولين الحكوميين.

وأوضحت الصحيفة أن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، تمارس ضغوط على إدارة بايدن للتحرك ضد الحوثيين في اليمن، مشيرة إلى أنه تم عرض خططا لمهاجمة مصانع ومستودعات الأسلحة والذخيرة العسكرية بما في ذلك الزوارق القتالية.

ووفقا للصحفية فإنه في واشنطن، تعتبر الحادثة بمثابة تصعيد للتوتر بعد القضاء على عشرة حوثيين على يد القوات الأمريكية.