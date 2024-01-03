"صحة الفيوم" ترفع درجة الاستعدادات القصوى بمناسبة الاحتفالات بعيد الميلاد

صرح الدكتور سامح العشماوى وكيل وزارة الصحة بالفيوم، بأنه تم رفع درجة الإستعداد القصوى بالمنشآت الصحية التابعة لمديرية الصحة بالفيوم.

وافاد الدكتور شريف صبحى مدير ادارة الطب العلاجى، بانه تم رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات المحيطة بالكنائس الكبرى والحدائق والميادين والمتنزهات، بالاضافة الى انعقاد غرفة الازمات بالمديرية برئاسة الدكتور وكيل الوزارة.

كما تم التأكيد على الإلتزام التام بتعليمات مكافحة العدوى وتوفير الواقيات الشخصية وايضا تجهيز فريق للانتشار السريع والتاكد من توافر أدوية ومستلزمات الطوارئ.

وأضاف الدكتور محمد عبد الله مدير الطوارئ، بأنه تم التاكد من توافر اكياس الدم وزيادة اعداد الاطباء النوباتجيين بالأقسام الحرجة والتأكد من جاهزية جميع الاقسام الحرجة والمعاونة وحصر ثلاجات حفظ الموتى وسرعة الابلاغ عن المصابين الذين يتم استقبالهم بالمستشفيات.

كما اكد الدكتور محمد عبد التواب مدير الشئون الوقائية بتكثيف حالات مراقبة الاغذية على المنشآت السياحية والاسواق كذلك توفير اللقاحات والأمصال والطعوم بجميع الوحدات والمستشفيات.

كذلك افادت الدكتورة نيفين شعبان مدير الرعاية الاساسية، بأنه سيتم توفير عيادات متنقلة بالمتنزهات وتوفير خدمة المبادرات فى الكنائس الكبرى.