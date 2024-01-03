البيت الأبيض: حماس لا تزال تمتلك قدرات كبيرة في غزة

علق المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، مساء اليوم الأربعاء، على استمرار الحرب الإسرائيلية المدمرة في قطاع غزة.

وقال إن حركة حماس لا تزال تمتلك قدرات كبيرة، مشيرا إلى أن إسرائيل يمكن أن تقلل بشكل كبير من قدرة حماس على إلحاق الضرر بالبلاد، لكنها لن تكون قادرة على القضاء على أيديولوجيتها.

وفي وقت سابق، قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة ستواصل الحفاظ على وجود عسكري مرتفع في الشرق الأوسط.

يذكر أن حاملة الطائرات تم إحضارها إلى المنطقة في بداية الحرب لردع حزب الله، وستعود قريبًا إلى قاعدتها رغم أن نهاية الحرب لا تلوح في الأفق، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية.

وفي تقرير نشرته شبكة ABC أمس، أشار أحد كبار الأميركيين إلى أن عودة حاملة الطائرات إلى قاعدتها في نورفولك بولاية فيرجينيا تتم في الموعد المحدد لها، وحتى بعد رحيلها ستظل الولايات المتحدة تمتلك العديد من القدرات العسكرية في المنطقة؛ بما في ذلك المدمرات وسفن الصواريخ المتمركزة في البحر الأبيض المتوسط ​​والبحر الأحمر.