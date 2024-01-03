سول تبدي استياءها من نشر قناة فرنسية صورة غير صحيحة لعلم كوريا الجنوبية

أعربت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية عن استيائها الكبير إزاء الخطأ الذي وقع في قناة تلفزيونية فرنسية، حيث تم بث تقرير يحمل صورة غير صحيحة للعلم الوطني لكوريا الجنوبية.

وأشارت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" إلى بيان صادر عن وزارة الخارجية في سول اليوم الأربعاء، أكد أن قناة LCI الإخبارية الفرنسية قد أدركت الخطأ وعبَّرت عن أسفها بعد أن تلقت العديد من التعليقات النقدية على منصاتها الرقمية بسبب الصورة الخاطئة التي بثتها.

وأظهر التقرير الذي بثته القناة الفرنسية صورة خاطئة للعلم الوطني الكوري الجنوبي، حيث تم وضع دائرة حمراء في وسط العلم تشبه الرمز الموجود على العلم الياباني، في حين يتميز علم كوريا الجنوبية "تايجوكغي" بوجود دائرة زرقاء وحمراء في المنتصف بشكل مميز.

وقد قدمت سفارة كوريا الجنوبية في باريس شكوى رسمية بشأن هذا الخطأ، مما دفع القناة الفرنسية إلى تصحيح الصورة والاعتذار عن الخطأ الذي وقع.

وأوضح البيان أن التقرير الإخباري أثار انتقادات من المشاهدين حول العالم. ونددت العديد من التعليقات بالتقرير الإخباري ووصفته بأنه مهين، مع الأخذ في الاعتبار حساسية التاريخ الماضي المشترك بين كوريا الجنوبية واليابان حيث كانت كوريا الجنوبية تحت الحكم الاستعماري الياباني في الفترة من 1910 إلى 1945.