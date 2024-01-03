طه دسوقي يوجه رسالة للفنان أحمد أمين

وجه الفنان طه دسوقى رسالة شكر للفنان أحمد أمين؛ وذلك بعد عرض مسلسل "حالة خاصة"، الذى ظهر فيه الفنان أحمد أمين ضيف شرف.

https://www.instagram.com/reel/C1pgqKZr2CU/?

ونشر طه دسوقى فيديو لمشهد الفنان أحمد أمين على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، وعلق "ضيف شرف الحلقة الأولى لمسلسل حالة خاصة، شكرًا أستاذ أحمد أمين على دعمك الدائم ومحبتك".

المسلسل بطولة طه دسوقى، غادة عادل، حسن ابو الروس، نبيل على ماهر، هايدى كابوه، هاجر السراج، تأليف مهاب طارق والإخراج عبدالعزيز النجار.

تم عرض المسلسل فى الساعات القليلة الماضية، وحقق نجاحًا كبيرًا فور عرضه، ويناقش المسلسل قضية التوحد فى تصاعد للأحداث بشكل تشويقى درامى.

يذكر أن الفنان طه دسوقى شارك الفنان أحمد أمين فى السباق الرمضانى الماضى بمسلسل "الصفارة"، بطولة أحمد أمين، طه دسوقى، آيه سماحة، حاتم صلاح، محمود البزاوى، والإخراج علاء اسماعيل.