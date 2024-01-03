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الأربعاء 03 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تعيين الدكتور محمد حسين مديرا لمستشفى حميات الفيوم

الدكتور محمد حسين
الدكتور محمد حسين مدير مستشفى حميات الفيوم
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أصدر الدكتور سامح العشماوي وكيل وزارة الصحة بالفيوم، قرارا بإنهاء تكليف الدكتور أحمد اللباد مدير القوافل الطبية ومدير مستشفى الحميات، وتعيين الدكتور محمد حسين مديرا للمستشفى، وذلك حرصا على تفعيل القيادات الشبابية ودمجها بالمناصب التنفيذية.

وجاء في القرار أنه بناء على ما يقتضيه صالح العمل تقرر الآتي: تكليف الدكتور محمد حسين، من الدرجة الأولى التخصصية من المجموعة النوعية لوظائف الطب البشري للقيام بتيسير أعمال مدير مستشفى الحميات  بالفيوم  لمده ثلاثة أشهر تحت الاختبار والتقييم بصفة مؤقتة، أو لحين الانتهاء من إجراءات شغل الوظيفة عن طريق الإعلان طبقا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية أيهما أقرب.

واستكمل القرار بأنه يتم تنفيذ القرار من تاريخه، ويلغى كل ما يخالف ذلك من تعليمات بهذا الشأن وذلك لصالح العمل وانتظامه.

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