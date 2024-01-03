الدوري الإسباني.. جريزمان وموراتا يقودان هجوم أتلتيكو مدريد أمام جيرونا

أعلن الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة جيرونا، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري الإسباني.

ويحل فريق أتلتيكو مدريد، اليوم الأربعاء، ضيفًا على نظيره جيرونا بملعب مونتيليفي، حيث ينطلق اللقاء في العاشرة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود الثنائي أنطوان جريزمان وألفارو موراتا، هجوم الأتلتي أمام الفريق الكتالوني، في قمة الجولة 19 من الليجا الإسبانية.

ويحتل أتلتيكو مدريد، المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 38 نقطة، بينما يأتي جيرونا في وصافة الترتيب برصيد 45 نقطة، خلف ريال مدريد المتصدر بفارق الأهداف والمواجهات المباشرة.

تشكيل أتلتيكو مدريد لمواجهة جيرونا

حراسة المرمى: يان أوبلاك

خط الدفاع: ريكيلمي - خيمينيز - أكسيل فيتسل - هيرموسو – لينو

خط الوسط: ماركوس يورينتي - كوكي - رودريجو دي باول

وفي الهجوم: أنطوان جريزمان - ألفارو موراتا.