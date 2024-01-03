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الأربعاء 03 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

قرار قضائي ضد عصابة سرقة أغطية البالوعات بمدينة بدر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر حبس 5 لصوص لقيامهم بسرقة أغطية البالوعات بمدينة بدر، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكشفت تحقيقات نيابة الشروق وبدر، أن التشكيل العصابي المكون من 5 أفراد، المتهم بسرقة أغطية البالوعات  بنطاق قسم شرطة بدر بالقاهرة الجديدة اعترفوا بارتكابهم 6 جرائم سابقة مختلفة بأسلوب الخلع.

وجاءت اعترافاتهم خلال التحقيقات ، بأنهم ينفذوا عمليات السرقة بعد منتصف الليل عقب خلو الشوارع من المارة، مما يسهل عليهم تنفيذ عمليات السرقة والتصرف في المسروقات.
تعود الواقعة بشأن ما تم تداوله بإحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" من تعليق مدعوم بصور تضمن الادعاء بقيام مجهولين بسرقة أغطية البالوعات بمدينة بدر بالقاهرة.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط مرتكبى الواقعة (5 أشخاص) حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة بدر، وعُثر بحوزتهم على  6 غطاء بالوعة وعتلة حديدية ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم وقائع السرقة المشار إليها .

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