روسيا تعلن تصديها لـ 12 صاورخا أطلقتها أوكرانيا فوق بيلجورود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء أن نظام الدفاع الجوي الروسي قد تصدى وأسقط 6 صواريخ من طراز "توتشكا-يو" و6 صواريخ أخرى من طراز "أولخا" فوق منطقة بيلجورود.

وجاء في بيان الوزارة: "صباح هذا اليوم، 3 يناير الجاري، تم إفشال محاولة جديدة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي على مواقع في الأراضي الروسية باستخدام صواريخ من منظومة إطلاق متعددة الصواريخ من طراز 'أولخا' ومن طراز توتشكا-يو".

وأوضحت الوزارة أنه تمت عملية تدمير 6 صواريخ من طراز "توتشكا-يو" و6 صواريخ من طراز "أولخا" فوق منطقة بيلجورود.

وكان حاكم منطقة بيلجورود الروسية، فياتشيسلاف جلادكوف، أعلن عبر حسابه على منصة تليجرام، أن نظام الدفاع الجوي فوق بيلجورود وضواحيها، تمكن من إسقاط عدة أهداف جوية كانت في طريقها نحو المدينة.

وأكد جلادكوف أنه لم ترد أي معلومات حتى الآن تشير إلى وقوع خسائر بشرية جراء هذه الهجمات.

وفي الأيام القليلة الماضية، شهدت المنطقة أربع هجمات صاروخية أسفرت عن مقتل مدني وإصابة 11 آخرين.