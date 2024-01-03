تشريح جثة شاب لقي مصرعه طعنًا على يد والده بالساحل

أمرت جهات التحقيق بالساحل بتشريح جثة شاب لقي مصرعه علي يد والده طعنا بسلاح ابيض ، وطالبت بالتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الطب الشرعي ، كما طالبت بتحريات المباحث الجنائية في الواقعة .

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، القبض على مسن قتل ابنه المدمن بمنطقة الساحل.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة بوجود جثة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة الساحل.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثرت على جثة شاب مقتول بعدة طعنات، وتبين أن وراء إرتكاب الواقعة والده بسبب تعالى المجنى عليه المخدرات وتحرر المحضر اللازم.