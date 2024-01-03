يوسف شحاتة هداف البطولة العربية للسلة وعبادة الأفضل

حصل يوسف شحاتة، لاعب منتخب مصر لكرة السلة على لقب هداف الرميات الثلاثية، في البطولة العربية التي توجت بها مصر منذ قليل، بعد الفوز على منتخب ليبيا في نهائي البطولة ، وحصل عمر عبادة لاعب منتخب تونس على لقب افضل لاعب فى البطولة عمر عبادة .

وحقق منتخب السلة القب الثالث عشر في تاريخه ليواصل انفراده بأكثر المنتخبات تحقيقات للقب البطولة.

وتأهل المنتخب إلى الدور النهائي بعد الفوز على الإمارات مساء امس الثلاثاء بنتيجة ١١٤/ ٧٨

وكان المنتخب قد صعد إلى نصف النهائى بعد الفوز على موريتانيا فى ربع النهائى بنتيجة 88 - 56 ، بينما تأهل منتخب ليبا بعد الفوز علي تونس.

تصدر المنتخب المصرى مجموعته بعد تحقيق العلامة الكاملة فى المباريات التى خاضها حيث فاز المنتخب المصري في الجولة الأولى على الإمارات بنتيجة 94/46، كما فاز على الكويت في الجولة الثانية بنتيجة 92/41 ثم تغلب على تونس 85/63 والمغرب 76/53.

وضمت قائمة المنتخب في البطولة كل من، أحمد عادل دولا، احمد ياسر مودى، كريم حاتم، إيهاب أمين، يوسف شحاته، عمرو الجندى، عمرو زهران، أحمد ياسر ريحان، عمر هشام، أنس أسامة، عمر طارق، خالد عبدالناصر، هيثم كمال، علي أحمد.

ويقود المنتخب المصري للرجال في البطولة العربية، الثلاثي وائل بدر المدير الفني، ومحمد سليم المدرب المساعد، بالإضافة إلى رامي جنيدي، وأحمد منير وذلك خلفًا للكندي روي رانا الذي انتهى عقده مع الفراعنة أغسطس الماضي.

وكان اخر لقب حققه المنتخب المصري للبطولة نسخة2016.