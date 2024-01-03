النائب العام يلتقي موظفي النيابة العامة

التقى المستشار محمد شوقي النائب العام بموظفي النيابة العامة يأتي ذلك إيمانًا منه، بأهمية التواصل المباشر مع جميع أفراد منظومة النيابة العامة؛ ارتقاءً بها، ورفعًا لقدراتها، حيث التقى اليوم الأربعاء الموافق الثالث من يناير عام ٢٠٢٤، عددًا من موظفي النيابة العامة بدائرة نيابة استئناف القاهرة. وقد وجه الشكر لهم لجهودهم المضنية في حسن سير العمل الإداري وانتظامه بدوائر اختصاصهم. ووجه بضرورة إجراء دورات تدريبية لهم، بمعهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة، وتمكينهم من الحصول على برامج الماجستير في علوم الإدارة وفق البروتوكولات الموقعة مع الجهات المعنية.

و أشار إلى أهمية الحرص على كفالة حقوق المتعاملين مع النيابة العامة على اختلافهم، بما يعلي من قيم حقوق الإنسان، ويحقق رسالة النيابة العامة السامية بصفتها الوكيلة عن الهيئة الاجتماعية.

ففي الختام أكد عزمه تكريم المتميزين منهم والتواصل الدائم معهم دون رقيب أو وسيط.

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