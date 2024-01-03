صور.. تعرف على المحطات وأسعار تذاكر الخط الثالث لمترو الأنفاق بعد الزيادة

كشف وزير النقل، الفريق مهندس كامل الوزير عن انطلاق التشغيل التجريبى للجزء الثانى من المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو والممتد من «الكيت كات» حتى المحطة النهائية عند محور روض الفرج.

تشتمـل هذه المرحلة على 6 محطات هي «السـودان - إمبابة - البوهي - القـومية العربيـة - الطـريق الدائـري - محــور روض الفرج». وذلك لخدمة المواطنين والطلاب في المناطق التي يمر بها هذا الجزء والتي تتميز بكثافة سكانية عالية ليكون تشغيل هذا المشروع للمواطنين هو هدية الرئيس لأهالي القاهرة الكبرى بمناسبة بداية العام الميلادي.

اسعار التذاكر بعد الزيادة :

6جنيه حتي 9 محطات

8جنيه من 10الي 16 محطة

12جنيه 17ل23محطة

15ج اكثر من 23 محطة

الجدير بالذكر انه بالتشغيل التجريبي بالركاب للجزء الثانى من المرحلة الثالثة من الخط يكون قد تم تشغيل الخط الثالث من عدلي منصور مرورا بالكيت كات حتى محور روض الفرج ويتبقي فقط الجزء الثالث من المرحلة الثالثة والممتد من الكيت كات حتى جامعة القاهرة والذي يجري تشغيله تجريبا بدون ركاب حاليا تمهيدا لبدء تشغيله بالركاب خلال الفترة القادمة.

هذا ويتبادل الخط الثالث خدمة نقل الركاب مع الخط الأول في محطة ناصر ومع الخط الثاني في محطتى العتبة وجامعة القاهرة ومع القطار الكهربائي الخفيف في محطة عدلي منصور المركزية ، ويتكامل مع مونوريل شرق النيل في محطة الإستاد ومع مونوريل غرب النيل في محطة وادى النيل.