فرنسا تدين تصريحات وزيرين إسرائيليين بشأن تهجير الفلسطينيين من غزة

أدانت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الأربعاء التصريحات "الاستفزازية" التي أدلى بها وزيران إسرائيليان تدعو إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة وبناء المستوطنات في المنطقة، وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا".

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية أن "فرنسا تدين تصريحات وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير"، داعية إسرائيل إلى الامتناع عن مثل هذه التصريحات الاستفزازية التي تُعتبر غير مسؤولة وتزيد من حدة التوترات.

وكان بن غفير قد دعا يوم الاثنين الماضي إلى عودة المستوطنين إلى غزة وتهجير الفلسطينيين، وأطلق وزير المال سموتريتش دعوة مماثلة غدًا.