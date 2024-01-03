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الأربعاء 03 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

خبير سياسي: الإدارة الديموقراطية في أمريكا لا تقبل "إسرائيل الكبرى"

الدكتور أشرف سنجر
الدكتور أشرف سنجر خبير السياسات الدولية
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قال الدكتور أشرف سنجر خبير السياسات الدولية، إنّ الحرب الحالية لا يمكن أن تستمر، مشيرًا إلى أن الوفد الأمريكي من الكونجرس الذي التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم هو وفد من العيار الثقيل.

وأضاف سنجر، خلال حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري مقدم برنامج "كلام في السياسة"، المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز": "الكونجرس مشارك في صنع السياسة الخارجية الأمريكية وليس الرئيس بايدن فقط، وبالتالي، فإن زيارة هذا الوفد يعني أن الكونجرس ترى أن الحكومة الإسرائيلية المتطرفة الحالية تقود واشنطن إلى الطريق الخاطئ، وبالتالي يجب إعادة الدفة والبوصلة مرة أخرى".

وتابع خبير السياسات الدولية: "الحكومة الإسرائيلية المتطرفة لم تثبت شيئا، فقد اقتربنا من 3 شهور قتل الاحتلال فيها الأبرياء نساءً وأطفالا وشيوخا رغم أن حمايتهم مسؤولية إسرائيلية لأن إسرائيل دولة احتلال، وكان عليها توفير الغذاء والدواء والماء لهم، ولكن طبيعة مفهوم إسرائيل الكبرى عند المستوطنين الإرهابيين الذين يقتلون الفلسطينيين في الضفة وغزة أصبح واضحا، وهذا كلام لا يمكن أن تقبله الإدارة الديموقراطية الأمريكية".

الدكتور أشرف سنجر خبير السياسات الدولية الوفد الأمريكي من الكونجرس الرئيس عبدالفتاح السيسي