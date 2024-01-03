منتخب السلة يهزم ليبيا ويتوج بطلًا للبطولة العربية للمرة الـ13

توج المنتخب الأول لكرة السلة للقب البطولة العربية، بعد الفوز على نظيره الليبي بنتيجة ٨٧/ ٦٢ في نهائي البطولة والتي تقام على صالة استاد القاهرة الدولي ليضيف لقب جديد ويواصل تصدره للمنتخبات الأكثر حصوله على البطولة ب١٣ لقبا.

وتأهل المنتخب إلى الدور النهائي بعد الفوز على الإمارات مساء أمس الثلاثاء بنتيجة ١١٤/ ٧٨.

وكان المنتخب قد صعد إلى نصف النهائى بعد الفوز على موريتانيا فى ربع النهائى بنتيجة 88 - 56 ، بينما تأهل منتخب ليبا بعد الفوز على تونس.

تصدر المنتخب المصرى مجموعته بعد تحقيق العلامة الكاملة فى المباريات التى خاضها حيث فاز المنتخب المصري في الجولة الأولى على الإمارات بنتيجة 94/46، كما فاز على الكويت في الجولة الثانية بنتيجة 92/41 ثم تغلب على تونس 85/63 والمغرب 76/53.

وضمت قائمة المنتخب في البطولة كلا من، أحمد عادل دولا، احمد ياسر مودى، كريم حاتم، إيهاب أمين، يوسف شحاته، عمرو الجندى، عمرو زهران، أحمد ياسر ريحان، عمر هشام، أنس أسامة، عمر طارق، خالد عبدالناصر، هيثم كمال، علي أحمد.

ويقود المنتخب المصري للرجال في البطولة العربية، الثلاثي وائل بدر المدير الفني، ومحمد سليم المدرب المساعد، بالإضافة إلى رامي جنيدي، وأحمد منير وذلك خلفًا للكندي روي رانا الذي انتهى عقده مع الفراعنة أغسطس الماضي.

وكان اخر لقب حققه المنتخب المصري للبطولة نسخة 2016.