رئيس الاتحاد العربي يحضر نهائي كأس ليبيا للميني فوتبول

وصل إلى ليبيا اليوم أحمد سمير سليمان رئيس الإتحادين المصري والعربي للميني فوتبول " كرة القدم المصغرة" أحمد سمير سليمان ، لحضور نهائى بطولة كأس ليبيا للميني فوتبول وكان في إستقباله مفتاح اعنيبة رئيس الاتحاد العام الليبي للميني فوتبول ووفد من أسرة اللعبة بليبيا ضم كل من : عمر زعبوب ، و صبري حميد ومحمد صبري حميد و محمد مليه و حاتم النكريكشي والإعلامي محمد عريبي و عبد الرزاق تابار.

و إصطحب وفد الاستقبال رئيس الاتحاد العربي إلى مدينة زليتن التي ستحتضن نهائيات البطولة.

ووصل إلى نهائيات كأس ليبيا للميني فوتبول أربع فرق هي : نادي الأفريقي زليتن ، نادي الوطن ، نادي الشروق بالزنتان ونادي النصر بندليف.

وتوجه أحمد سمير رئيس الإتحاد العربي بخالص الشكر والتقدير للسيد مفتاح عنيبة والقائمين على الإتحاد العام الليبي للميني فوتبول على حفاوة الإستقبال ، معربا عن سعادته بحضوره إلى ليبيا لمشاركة عائلة الميني فوتبول الليبيةوالعربية ختام بطولة الكأس ، متمنيا لهم التوفيق والنجاح.

وستقام قرعة النهائيات مساء اليوم على أن تنطلق الفعاليات غدا الخميس وتقام المباراة النهائية وتتويج البطل مساء الجمعة .