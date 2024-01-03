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الأربعاء 03 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

رئيس الاتحاد العربي يحضر نهائي كأس ليبيا للميني فوتبول

آحمد سمير
آحمد سمير
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وصل إلى ليبيا  اليوم أحمد سمير سليمان رئيس الإتحادين المصري والعربي  للميني فوتبول " كرة القدم المصغرة" أحمد سمير سليمان ،  لحضور نهائى بطولة كأس ليبيا للميني فوتبول وكان في إستقباله مفتاح اعنيبة رئيس الاتحاد العام الليبي للميني فوتبول ووفد من أسرة اللعبة بليبيا  ضم كل من : عمر زعبوب ، و صبري حميد ومحمد صبري حميد و محمد مليه و حاتم النكريكشي والإعلامي محمد عريبي و عبد الرزاق تابار.
و إصطحب وفد الاستقبال رئيس الاتحاد العربي  إلى مدينة زليتن التي ستحتضن نهائيات البطولة.
ووصل إلى نهائيات كأس ليبيا للميني فوتبول أربع فرق هي :  نادي الأفريقي زليتن ، نادي الوطن ، نادي الشروق بالزنتان ونادي النصر بندليف.
وتوجه أحمد سمير رئيس الإتحاد العربي  بخالص الشكر والتقدير للسيد مفتاح عنيبة والقائمين على الإتحاد العام الليبي للميني فوتبول على  حفاوة الإستقبال ،  معربا عن سعادته بحضوره إلى ليبيا لمشاركة عائلة الميني فوتبول الليبيةوالعربية ختام بطولة الكأس ، متمنيا لهم التوفيق والنجاح.
وستقام قرعة النهائيات مساء اليوم على  أن تنطلق الفعاليات غدا الخميس وتقام المباراة النهائية وتتويج البطل مساء الجمعة .

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