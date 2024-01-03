وكيل تعليم الفيوم تتابع امتحانات الفصل الدراسي الأول بمدارس التعليم الفني

تابعت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول 2024/2023م بمدارس التعليم الفني، بحضور محمد عبدالسلام مدير عام إدارة التعليم الفني بالمديرية، ومحمود الباهي مدير إدارة التعليم الصناعي، وعادل فراج بالتعليم التجاري بالمديرية.

حيث تابعت، الدكتورة أمانى قرني، امتحانات النقل بعدد من مدارس التعليم الفني بالفيوم، ومنها، مدرسة زكي صالح الثانوية الفنية للبنات، ومدرسة الجارحي الثانوية التجارية المشتركة بالربع - إدارة يوسف الصديق التعليمية.

أكدت الدكتورة أماني على اتباع كافة القواعد والقرارات المنظمة لأعمال الامتحانات، والتأكيد على تهيئة المناخ المناسب للطلاب والطالبات لأداء الامتحانات في سهولة ويسر، وكذلك ضرورة الإلتزام بمواصفات الورقة الإمتحانية وأن تغطي أسئلة الإمتحان الأجزاء التى تم تدريسها فعلياً.

كما أكدت وكيل الوزارة، على أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية، وغرف عمليات بالإدارات التعليمية لمتابعة الامتحانات، وإعداد تقرير يومي وإرساله إلى غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، مع ضرورة التواصل المباشر مع غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية فى حالة حدوث أى أحداث تقع بالمدارس واللجان الإمتحانية من شأنها التأثير سلباً على سير العملية الإمتحانية، وذلك من أجل تحقيق أعلى معدلات الأمان والحماية والسلامة لأبنائنا الطلاب والعاملين.

inbound8152158004993437033

inbound434109183434035823

inbound7097996049125857736

inbound2079518491211797912

inbound6090451046147229373

inbound6063789718413652765

inbound1346434926968600603

inbound3125847431086788106

inbound9041956058361063780