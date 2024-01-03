ads
الأربعاء 03 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل تعليم الفيوم تتابع امتحانات الفصل الدراسي الأول بمدارس التعليم الفني

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تابعت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم  امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول 2024/2023م بمدارس التعليم الفني، بحضور محمد عبدالسلام مدير عام إدارة التعليم الفني بالمديرية، ومحمود الباهي مدير إدارة التعليم الصناعي، وعادل فراج بالتعليم التجاري بالمديرية.

حيث تابعت، الدكتورة أمانى قرني، امتحانات النقل بعدد من مدارس التعليم الفني بالفيوم، ومنها، مدرسة زكي صالح الثانوية الفنية للبنات، ومدرسة الجارحي الثانوية التجارية المشتركة بالربع - إدارة يوسف الصديق التعليمية.

أكدت الدكتورة أماني على اتباع كافة القواعد والقرارات المنظمة لأعمال الامتحانات، والتأكيد على تهيئة المناخ المناسب للطلاب والطالبات لأداء الامتحانات في سهولة ويسر، وكذلك ضرورة الإلتزام بمواصفات الورقة الإمتحانية وأن تغطي أسئلة الإمتحان الأجزاء التى تم تدريسها فعلياً. 

كما أكدت وكيل الوزارة، على أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية، وغرف عمليات بالإدارات التعليمية لمتابعة الامتحانات، وإعداد تقرير يومي وإرساله إلى غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، مع ضرورة التواصل المباشر مع غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية فى حالة حدوث أى أحداث تقع بالمدارس واللجان الإمتحانية من شأنها التأثير سلباً على سير العملية الإمتحانية، وذلك من أجل تحقيق أعلى معدلات الأمان والحماية والسلامة لأبنائنا الطلاب والعاملين.

inbound8152158004993437033
inbound8152158004993437033
inbound434109183434035823
inbound434109183434035823
inbound7097996049125857736
inbound7097996049125857736
inbound2079518491211797912
inbound2079518491211797912
inbound6090451046147229373
inbound6090451046147229373
inbound6063789718413652765
inbound6063789718413652765
inbound1346434926968600603
inbound1346434926968600603
inbound3125847431086788106
inbound3125847431086788106
inbound9041956058361063780
inbound9041956058361063780
inbound4633386213969846392
inbound4633386213969846392
وكيل تعليم الفيوم امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول الفيوم مدارس الفيوم مدارس التعليم الفني بالفيوم