"أوبك" و"أوبك +" تؤكدان مجددًا التزامهما بالحفاظ على استقرار سوق النفط

صدر بيان من الأمانة العامة لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) مؤكدًا مرة أخرى التزام دول الأعضاء وتحالف الدول المنتجة من خارج المنظمة (أوبك +) بالحفاظ على استقرار سوق النفط العالمية.

جاء ذلك الإعلان لتجسيد التعاون المبرم بين الدول في 10 ديسمبر 2016، والذي يهدف إلى ضمان استقرار السوق العالمية للنفط.

أكد البيان أن الدول الأعضاء في منظمة أوبك وشركاؤها في تحالف أوبك + يظلون ملتزمين بشكل دائم ومستمر بالأهداف المشتركة.

ومن بين تلك الأهداف، العمل على تعزيز الوحدة والتعاون الداخلي داخل التحالف، بهدف تحقيق استقرار سوق النفط العالمية.

وذكر البيان أن الجهود الاستثنائية - التي بذلتها الدول الأعضاء في (أوبك) و(أوبك +) والمشاركة في إعلان التعاون - واضحة وتكمن في دعم الاقتصاد العالمي للتغلب على العديد من التحديات التي شهدتها السنوات الماضية؛ بما في ذلك (جائحة كوفيد - 19)، فضلا عن ضمان استقرار أسعار النفط.

وأضاف أن المستويات غير المسبوقة من التعاون والحوار والاحترام المتبادل والثقة، ستظل هي الأساس لهذه الجهود المستمرة للمضي قدما لخدمة مصالح جميع المنتجين والمستهلكين والمستثمرين، فضلا عن الاقتصاد العالمي ككل.