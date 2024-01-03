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الأربعاء 03 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

حادث الضاحية الجنوبية يوحد القوى السياسية اللبنانية لرفض العدوان الإسرائيلي

أحمد سنجاب مراسل
أحمد سنجاب مراسل قناة القاهرة الإخبارية
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تحدث أحمد سنجاب مراسل قناة القاهرة الإخبارية، عن ردود الفعل على حادث الضاحية الجنوبية أمس الثلاثاء، مؤكدًا أن لبنان به صحافة نشطة، وعلى المستوى السياسي كان هناك رد فعل قوي للأحزاب السياسية كافة.

وأضاف سنجاب في مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري مقدم برنامج "كلام في السياسة"، المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، العدوان الإسرائيلي على العاصمة اللبنانية بيروت أمس وحّد كل القوى السياسية في إدانته والعودة مرة أخرى إلى الاصطفاف من أجل رفض العدوان الإسرائيلي الذي وصل العاصمة اللبنانية بيروت.

وتابع مراسل قناة القاهرة الإخبارية: "ثمة إجماع بين القوى السياسية كافة في لبنان على ضرورة التطبيق الكامل للقرار الأممي 1701، فقد كانت هناك وساطة أمريكية ومبادرة فرنسية على مدار الأسابيع الماضية للتطبيق الكامل لهذا القرار، وبات من الواضح ضرورة تنفيذه أكثر من أي وقت مضى خلال تصاعد الأحداث".

أحمد سنجاب مراسل قناة القاهرة الإخبارية حادث الضاحية الجنوبية العدوان الإسرائيلي بيروت