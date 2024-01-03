"مياه الفيوم" اجتماع لدراسة وتنفيذ خطة التغلب على فاقد مياه الشرب

عقد المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، اجتماع موسع بمقر الشركة بمحطة مياه قحافة ضم جميع القطاعات والإدارات المعنية بالشركة لدراسة وتنفيذ خطة التغلب على فاقد مياه الشرب وبحث معوقات التنفيذ وسبل الإسراع في تنفيذ الخطة لتقليل فاقد مياه الشرب.

وأكد "النجار" خلال الاجتماع على أهمية وضرورة الانتهاء من تنفيذ خطة إنشاء مناطق DMZ لمراقبة الفاقد الفيزيائي والتجاري بالإضافة للتوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع واستبدال العدادات المعطلة وتكثيف حملات التفتيش لضبط وإزالة جميع التعديات على شبكات مياه الشرب.

موضحاً ضرورة تنفيذ أعمال الصيانة الدورية والاستمرار في تنفيذ خطط الاحلال والتجديد لشبكات مياه الشرب وصيانة محابس المياه وسرعة إصلاح التسريبات والكسور والتأكيد على التنسيق بين جميع الإدارات ذات الصلة من أجل تنفيذ الخطة الموضوعة لتقليل فاقد المياه.

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