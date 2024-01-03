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الأربعاء 03 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الأميرة رشا يسري: الحكومة الإسرائيلية الحالية ستهوي بإسرائيل وبالعلاقات الأمريكية الإسرائيلية

الأميرة رشا يسري
الأميرة رشا يسري
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قالت الأميرة رشا يسري الكاتبة المتخصصة فى الشأن الإسرائيلي، إن الشعب الإسرائيلي هو صاحب القرار الآن حسب المشهد داخل الشارع الإسرائيلي، وليس قرار الحكومة اليمينية المتطرفة، والتي وصلت إلى الحكم نتيجة تراجع اليسار الإسرائيلي، الذي يدفع الثمن الآن.

وأضافت خلال لقائها مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري في برنامج "كلام في السياسة" على شاشة "إكسترا نيوز"، أن التطرف الآن في إسرائيل وصل للتصريحات العلنية، ورفضت أمريكا صراحة تصريحات بن جفير وسموتريتش بشأن تهجير الفلسطينيين من غزة، وفي المقابل خرج بن جفير ليكتب على تويتر "لسنا نجمة في العلم الأمريكي".

وأوضحت أن هذه الحكومة الإسرائيلية هي التي ستهوي بإسرائيل وبالعلاقات الأمريكية الإسرائيلية، إذا لم يلتفت القادة الإسرائيليون في الداخل الآن إلى إصلاح ما يفسده التطرف في هذه العلاقة من تصريحات تزيد من اشتعال الموقف.

الأميرة رشا يسري المتخصصة فى الشأن الإسرائيلي الحكومة اليمينية المتطرفة