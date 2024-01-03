السفيرة الأمريكية تؤكد الأهمية الإستراتيجية للعلاقة مع مصر

أكدت السفيرة هيرو مصطفى غارغ سفيرة الولايات المتحدة الامريكية بالقاهرة، أهمية العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة ومصر باعتبارها عنصرًا حيويًا في الشراكة الإستراتيجية المشتركة ومحركًا رئيسيًا للتعاون الثنائي بين البلدين، بدءا من مجالات الطاقة والبنية التحتية بالإضافة إلى الزراعة والتعليم و السياحة والاستهلاك، وتتعاون الشركات الأمريكية مع نظيراتها المصرية لتقديم حلول مبتكرة وسلع وخدمات عالية الجودة للسوق المصري وخارجه.

واضافت السفيرة الامريكية في بيان لها اليوم " بينما نتطلع إلى المستقبل، نرى إمكانات هائلة لمواصلة توسيع وتعميق علاقاتنا التجارية، خاصة في مجالات الطاقة النظيفة وتكنولوجيا المناخ، والتحول الرقمي، وريادة الأعمال."

في سياق متصل قام وفد من الحزبين الجمهوري والديمقراطي من مجلسي الشيوخ والنواب في الولايات المتحدة، بقيادة السيناتور جوني إرنست، بزيارة مصر اليوم.

وشددت الزيارة على الأهمية الاستراتيجية للعلاقة بين الولايات المتحدة ومصر، وأهدافنا المشتركة في مواجهة التحديات الإقليمية، والأهم من ذلك مجالات التعاون واستمرار التعاون الاقتصادي.

والتقت المجموعة خلال الزيارة بالرئيس السيسي ووزير الخارجية شكري، وكذلك مع الشركات الأمريكية والمصرية التي قامت بدعوتها غرفة التجارة الأمريكية.