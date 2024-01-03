رواد الفضاء احتفلوا بالسنة الجديدة 16 مرة.. تعرف على التفاصيل

في جولة مكوكية حول الأرض سمحت محطة الفضاء الدولية، التي تدور حول الأرض بسرعة كبيرة تبلغ 28 ألف كيلومتر في الساعة، لروادها الاحتفال بالسنة الجديدة، بمعدل 16 مرة في اليوم.

باختلاف الأرض، حيث يبلغ طول النهار 12 ساعة والليل 12 ساعة، فإن محطة الفضاء الدولية تشهد تناوب ضوء النهار والظلام كل 45 دقيقة. وتهيئ هذه الدورة لرواد الفضاء على متنها بمشاهدة 16 شروقا وغروبا في يوم واحد.

وتسمح هذه البيئة الموسوعة بالعلماء في محطة الفضاء الدولية بإجراء تجارب عديدة ، بما فيها في علم المعادن، وعلم الأحياء الدقيقة ما يوفر رؤى قد يصعب تحقيقها على الأرض.

وتواصل المحطة دورة كاملة حول الأرض كل 90 دقيقة، وتسهل هذه الظروف لأعضاء المحطة بتوسيع معرفتهم واكتساب فهم أكثر معرفة للكون. ورغم الالتزام بتوقيت جرينتش، فإن التناوب المستمر بين النهار والليل يشكل صعوبة للحفاظ على الساعة البيولوجية لرواد الفضاء، حسب تايمز أوف إنديا.