محمد يبدع في صناعة المجسمات بعصا الآيس كريم ومشابك الغسيل.. صور

يملك محمد حسين أبو المجد، ابن محافظة القاهرة، والبالغ من العمر 36 عامًا موهبة صناعة المجسمات بأشكال مميزة جعلت من حوله يتنبأون له بمستقبل باهر.

قال:محمد إن أول أعماله كانت عبارة عن نموذج لمجسم لسقاله وكانت فكرة بسيطه جدآ وسهله وبعد ما انتهيت من مجسم السقاله الفكرة عجبتنى وقررت أنى أعمل مجسم يكون حجمه كبير ويكون موجود على الطبيعية لكي أستطيع أن احدد مستوايا فى أعمال المجسمات.

وتابع: بالفعل قدرت أنفذ مجسم موجود عندنا أمام محطة مترو أنفاق عزبة النخل وكان عبارة عن مسجد، وبالفعل ذهبت وصورت المسجد وبدأت أشتغل على الصور وكانت الخامات المستخدمة في المجسم هي أعواد كبريت وعصا آيس كريم وعصا الشيش طاووق ومسدس شمع.. وكانت هناك خطوة فيها ريسك جامد لأن المجسم كان حجمه كبير وتفاصيله كتير جدا، والحمدلله بعد ما انتهيت من المجسم كانت النتيجة غير متوقعة.

وتابع محمد: أنا أعمل فني سقالات فى شركة مقاولات وشغفي للمجسمات بدأ منذ الطفولة ودى موهبة انا مخلوق بيها وكان نفسى أكمل تعليمى وأدخل هندسة بس الظروف كانت أقوى منى وحصولى على الدبلوم هو آخر مؤهل تعليمى ليا.

وأوضح: عملت مجسمات كتير بخامات مختلفة مثل عصا الآيس كريم وعصا الشيش طاووق وكانت عدد القطع المستخدمه حوالى ١١ ألف قطعة وصمم أيضا مجسم قلعه قايتباى بالإسكندرية من مشابك الغسيل وكان عدد المشابك حوالى ٣٥٠٠ مشبك وأخد منى وقت حوالى 30 يوم متواصلين بعد عرض المجسم على مواقع التواصل الاجتماعى وجدت رد فعلى ابهرنى جدا وجعلنى اتمسك بتطوير الفكرة وأبدأ أعمل حاجة كبيرة.

وقال: قررت أنى أكمل فى عمل المجسمات لأن التفاعلات أعطتني حافز كبير أنى أكمل وبعدها قررت أنى أعمل مجسم آخر وهو مجسم لمسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية، وكانت الخامات المستخدمة هى عصا الآيس كريم وعصا شيش طاووق ومسدس شمع وكان حجم المجسم اكبر من المجسم الأول وبالفعل نزلت الصور من على جوجل وبدأت أرسم التصميم قبل ما أنفذة لكي أحدد الأبعاد والمقاسات، وبالفعل نفذت المجسم وطلع أحسن من المجسم الاول وكنت مبسوط جدآ طبعآ بالنتيجة، وقررت بعدها أعمل مجسم لقلعة قايتباى بالإسكندرية.

وقال: قمت بعمل مجسم لمستشفى شفاء الأورمان بالصعيد، باستخدام حوالى ٨ آلاف قطعة متنوعة من الخشب، والوقت الذي استغرقته حوالى ٤ شهور، وهذا المجسم صنعته اهداء منى لمرضى المستشفى، وبأذن الله هيوضع قريب فى الإستقبال قريب جدآ.

وأردف: مكنتش متوقع النتيجة دي..

واختتم كلامه: أتمنى إني أكمل فى الهواية دي وأي حاجة تعجبني أقدر أعملها مجسم، وحلمي أنى أعمل معرض خاص بشغلي أعرض فيه أعمالي في المستقبل إن شاء الله.

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