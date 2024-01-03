تواجد الوافد الجديد.. قائمة برشلونة لمواجهة لاس بالماس بالدوري الإسباني

أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، اليوم الأربعاء، قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض مواجهة لاس بالماس، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري الإسباني.

يحل فريق برشلونة، غدًا الخميس، ضيفًا على نظيره لاس بالماس على ملعب جران كاناريا، في لقاء ينطلق في العاشرة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

وشهدت قائمة البلوجرانا، تواجد الوافد الجديد، البرازيلي فيتور روكي، بعد انضمامه من فريق أتلتيكو باراناينسي البرازيلي في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويتواجد البولندي روبرت ليفاندوفسكي ضمن قائمة المباراة، بجانب البرتغالي جواو فيليكس، والموهبة لامين يامال.

يحتل برشلونة، المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 38 نقطة، بينما يأتي لاس بالماس عاشرًا وفي رصيده 25 نقطة.

قائمة برشلونة لمواجهة لاس بالماس

حراسة المرمى: إينياكي بينيا، أندير أسترالاجا - دييجو كوشين.

خط الدفاع: جواو كانسيلو - بالدي - رونالد أراوخو - كريستينسن - كوندي - فورت - فيرمين لوبيز - كوبارسي.

خط الوسط: روميو - سيرجي روبرتو - فرينكي دي يونج - إلكاي جوندوجان.

خط الهجوم: لامين يامال - فيران توريس - روبرت ليفاندوفيسكي - فيتور روكي - جواو فيليكس - رافينيا.