محافظ جنوب سيناء يتابع الموقف المالي لصندوق الإسكان الاقتصادي

ترأس اللواء دكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الجلسة رقم (1) لسنة 2024 لمجلس إدارة صندوق الإسكان الاقتصادي للمحافظة، والتي عقدت بمكتب المحافظ بمدينة شرم الشيخ، بحضور أعضاء مجلس إدارة الصندوق، ورؤساء المدن المعنيين.

خلال الجلسة صدق محافظ جنوب سيناء على محضر الجلسة السابقة، وتم عرض الموقف المالي للصندوق، وكذا عرض موقف متحصلات بنك التعمير والاسكان لمشروع الإسكان الجديد لعدد 6004 وحدة سكنية.

كما تم عرض الموقف التنفيذي الخاص باستكمال إنشاء عدد (5) عمارات بعدد 60 وحدة سكنية بمدينة نويبع.

وتم خلال الجلسة استعراض نتائج اجتماع لجنة اللوائح المشكلة بقرار الدكتور محمد معيط وزير المالية رقم 145 لسنة 2005 لمناقشة اعتماد لائحة صندوق الإسكان الاقتصادي.