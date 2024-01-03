أشرف عبدالباقي يروج لمسلسل "جولة أخيرة"

أعلن الفنان أشرف عبد الباقى عن موعد بدء عرض مسلسله الجديد "جولة أخيرة"، حيث تحدد له يوم ٢٥ يناير الجاري، وسط مشاركة مجموعة كبيرة من النجوم.

ونشر عبدالباقى على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام" صورة البوستر الدعائى للمسلسل، معلقا: "انتظروا مسلسل جولة أخيرة يوم ٢٥ يناير، وإن شاء الله المسلسل يعجب حضراتكم".

المسلسل بطولة أحمد السقا، أشرف عبد الباقى، أسماء أبو اليزيد، حنان مطاوع، رشدى الشامى، حنان سليمان، صفاء الطوخى، سحر رامى، والإخراج مريم أحمدى.

يذكر أن الفنان أشرف عبد الباقى شارك فى السباق الرمضانى الماضى بمسلسل "جت سليمة"، بطولة دنيا سمير غانم، هالة فاخر، محمد سلام، سامى مغاورى، خالد الصاوى، سلوى خطاب، والإخراج إسلام خيرى.